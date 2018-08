Večer: Brutalnost brez primere (21. 8.)

Maribor, 20. avgusta - Reševanje Grčije v zadnjih osmih letih ne bi moglo bolj jasno pokazati Grkom in nasploh državljanom EU, kako ničvredni so za evropske funkcionarje in visoke uradnike - pa tudi za politike. Vsi ves čas od izbruha evrske krize pred osmimi leti ravnajo v interesu bank in v škodo ljudi, piše Darja Kocbek v Večeru.