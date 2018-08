Talibani na severu Afganistana zajeli talce

Kabul, 20. avgusta - Talibani so danes na severu Afganistana zajeli tri avtobuse s 165 potniki, od katerih so jih 144 že izpustili. Danes bi sicer moralo začeti veljati trimesečno premirje med afganistanskimi oblastmi in talibani, pri čemer je afganistanski predsednik Ašraf Gani postavil pogoj, da ga spoštujejo tudi slednji.