Na Hrvaškem opitega voznika zasačili dvakrat v istem dnevu

Zagreb, 20. avgusta - Hrvaški policisti so danes k sodniku za prekrške v Virovitici privedli 62-letnega moškega, ki so ga v nedeljo dvakrat ustavili zaradi vožnje pod vplivom alkohola, zjutraj in zvečer. Virovitiško-podravska policijska uprava je danes poudarila, da je bil voznik že večkrat kaznovan zaradi prometnih prekrškov.