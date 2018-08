Letos v Evropi zabeležili rekordnih 41.000 primerov ošpic

Koebenhavn, 20. avgusta - V Evropi so v prvih šestih mesecih leta po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) zabeležili več kot 41.000 primerov ošpic, kar je največ v tem desetletju. Število je celo višje od podatkov za celotno leto v obdobju med 2010 in 2017. 37 ljudi je zaradi ošpic letos umrlo.