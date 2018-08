V New Yorku oktobra razstava o skupini Velvet Underground

New York, 21. avgusta - Skupina Velvet Underground se je sestala leta 1965 v utesnjenem podstrešju brez kopalnice, ogrevanja in elektrika v ulici Ludlow v New Yorku, kjer je začela vaditi skladbe za prvi album. Devet blokov severno in 53 let kasneje je legendarna zasedba dobila večji prostor za multimedijsko razstavo, ki bo oktobra obudila spomin na njeno delovanje.