Nekaj dni še vroče, konec tedna izrazita ohladitev

Ljubljana, 20. avgusta - Vroče in sončno vreme bomo imeli še vse do petka, v soboto in nedeljo pa bo sledila izrazita ohladitev, napovedujejo meteorologi na Agenciji RS za okolje (Arso). V nedeljo bodo najvišje dnevne temperature zelo verjetno pod 20 stopinj Celzija, najvišje vrhove gora pa bo pobelil sneg, so zapisali na Facebook profilu Arsa.