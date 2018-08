Navijači Lazia s prepovedjo prvih vrst za ženske vnovič poskrbeli za razburjenje

Ljubljana, 20. avgusta - Navijačev rimskega nogometnega prvoligaša Lazio so vnovič poskrbeli za razburjenje. Ultrasi kluba iz prestolnice so v nedeljo delili letake, na katerih so vse ženske pozvali, naj se v navijaškem sektorju ne postavijo v prve vrste. "Curva Nord je za nas sveto območje," so zapisali in dodali, da prve vrste predstavljajo "strelski jarek".