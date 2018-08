Grčija po osmih letih izstopa iz mehanizma mednarodne finančne pomoči

Atene/Luxembourg, 20. avgusta - Za Grčijo, najšibkejši člen območja evra, ki je bila v minulih osmih letih pogosto na robu bankrota in izstopa iz območja skupne evropske valute, je danes zgodovinski dan. Še vedno prezadolžena država namreč končuje tretji program finančne pomoči in se bo lahko postopoma ob nemalo izzivih in še vedno strogem nadzoru postavila na lastne noge.