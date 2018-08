UKC Maribor državo poziva k ureditvi hlajenja v zdravstvenih ustanovah

Maribor, 20. avgusta - Ker imajo v številnih slovenskih bolnišnicah in zdravstvenih domovih v vročih dneh težave zaradi neustreznega hlajenja, so v UKC Maribor danes pozvali državo, da nameni del presežnih sredstev, ki so se nabrala na računu ZZZS, za ureditev klimatizacije. Sami bodo poskušali to težavo rešiti tudi s pomočjo donacij.