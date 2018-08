Tab: Pogovori z družbo Metair prekinjeni

Mežica, 20. avgusta - Pogovori z južnoafriško družbo Metair Investments o strateškem povezovanju so prekinjeni, so danes sporočili iz družbe Tab Mežica. Metair se po navedbah Taba želi v luči trenutne finančne nestabilnosti v Južni Afriki in Turčiji kratkoročno osredotočiti na optimizacijo poslovanja svojih obstoječih družb. Umik ponudbe potrjujejo tudi v Metairu.