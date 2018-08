Tedenska napoved - rekreacija od 21. do 27. 8.

IZBRANI DOGODKI

Rekreatur 2018 - gorenjski obroč

Bi doživeli šarm etapnega kolesarjenja kot sta Tour de France ali Giro d'Italia, vendar ste zanju premalo trenirali, ste prestari ali pa se vam preprosto ne gre na kolo? Odbija vas misel na to, da bi na kolesu ves čas buljili v tla in divjali, ne da bi vedeli, kje se peljete? Se radi družite, resneje kolesarite in vas zanimajo neodkrite lepote pokrajine in njihovih prebivalcev? Če ste na vsa zgornja vprašanja odgovorili z jasno da, potem je Rekreatur - ekipno kolesarjenje po Sloveniji prava stvar za vas. V njem smo združili šarm etapnih dirk in turistično-rekreativno kolesarjenje. Dogodek bo v četrtek, 23. avgusta. Informacije: www.rekreatur.si

Špas-n-tek

V okviru festivala kulinarike, glasbe in iger, tako imenovanega dogodka Špas na vas, se obeta tudi tekaški izziv, ki je namenjen tako začetnikom kot tudi izurjenim tekačem, ki bi radi svoje moči preizkusili na razgibanem terenu. Tek bo potekal čez travnike, gozd in po gorskih poteh, z zaključkom po 35 metrski klančini smučarke skakalnice vse do črte, ki bo speljana po progi Ekstremnega spusta. Tekače čaka start na višini 450 m, najvišja točka proge pa bo hrib Murovica (743 m). Premagati bo potrebno višinsko razliko 389 m in preteči 6,5 km. Zanimivemu izzivu, ki bo v soboto, 25. avgusta, bo sledila tudi nora zabava. Informacije: www.spasnavas.si

42 maratonov v 42 dneh

Športno-dobrodelni projekt 42 maratonov v 42 dneh je največji tovrstni projekt v letu 2018 v Sloveniji. S projektom, v katerem bo tekač Bogomir Dolenc odtekel 42 dnevnih maratonov v 42 zaporednih dnevih - s ciljem zbiranja denarnih sredstev za ustanovo Mali vitez in njene male viteze, se želi povezati rekreacijo, šport, gibanje in dobrodelnost. Prvi dnevni tekaški dogodek v okviru športno-dobrodelnega projekta je 25. avgusta, nato sledijo dogodki iz dneva v dan, vsak dan v drugem mestu, vse do 5. oktobra 2018. Informacije: www.42maratonov.si

KOLEDAR

TOREK, 21. avgusta

LJUBLJANA - Izlet za Rajderke; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

SREDA, 22. avgusta

KOČEVJE - Samarske stijene (Hrv, 1302 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

SENOVO - Sedmera jezera; pohodništvo. Informacije: http://pdbohor.si/

PODTURN - 7. Sprint na Bazo 20; kolesarstvo. Informacije: www.sprint-nm.si/aktivnosti/sprint-na-bazo-20/

ČETRTEK, 23. avgusta

BOHINJSKA BISTRICA - Županov dan zdravja; športna rekreacija (odrasli) - programi in akcije. Informacije: http://obcina.bohinj.si/dogodek/146905

KRANJ - Rekreatur 2018 - gorenjski obroč; kolesarstvo. Informacije: www.rekreatur.si

KRANJ - Ferata Hvadnik; planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

ROGAŠKA SLATINA - Gore nad Sočo; planinstvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

ŽIROVNICA - Dolomiti (Ita); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-zirovnica.si

CERKVENJAK - Kolesarjenje po poteh občine; kolesarstvo. Informacije: www.cerkvenjak.si

MAJŠPERK - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: http://pd-stoperce.si.majsperk.si/

DVOR - River Hoop - 2. slovenska HULA HOOP konvencija; hula hoop. Informacije: www.riverhoop.com

PETEK, 24. avgusta

LJUBLJANA - Nočni sešn; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Teva MTB Junior Kamp; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

MARIBOR - Kanjavec (2569 m); planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvodrava.si/

MUTA - Nočni pohod na Jernej; pohodništvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

ORMOŽ - Po Slovenski planinski poti; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

PREDDVOR - Sedmera jezera; planinstvo. Informacije: http://pd-preddvor.weebly.com/

VELENJE - Pohod mesečnikov; pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

LOVRENC NA POHORJU - Jalovec (2645 m); planinstvo. Informacije: http://planinci.lovrenc.net/

SOBOTA, 25. avgusta

LJUBLJANA - Dolomiti (Ita); planinstvo. Informacije: http://sites.google.com/site/novicepdpolje/

LJUBLJANA - Watzmann (Nem, 2713 m); planinstvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Jezerska Kočna (2540 m); planinstvo. Informacije: www.pdlpp.si/

LJUBLJANA - Teva BMX Kamp; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Grosse Sandspitze (Aut, 2772 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Frdamane police (2284 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Moldoveanu (Rom, 2544 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Srednji vrh (1853 m); planinstvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - 12. skupinski tek Volkswagen Ljubljanski maraton; tek. Informacije: www.ljmaratonpriprave.si

LJUBLJANA - Dovški križ (2542 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Metlina (Hrv, 237 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Kraljevska špica (Ita, 1912 m); planinstvo. Informacije: www.pd-viharnik.si/

TRŽIČ - Kukova špica (2427 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

ARJA VAS - 16. maraton Zelene doline; kolesarstvo. Informacije: www.zelenedoline.si

CELJE - Veliki vrh (2088 m); planinstvo. Informacije: http://pd-zeleznicar-celje.org/

CELJE - Špik (2472 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

CERKNO - Veliki Koritnik (Ita, 2280 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-cerkno.si/

FRAM - Rodica (1966 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

HOČE - Visoka Ponca (2275 m); planinstvo. Informacije: www.pdskalca.si/

IDRIJA - Športni vikend; športna rekreacija (odrasli) - programi in akcije. Informacije: www.sd-aktiv.si

IDRIJA - Po poti prenosa ranjencev; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-idrija.si/

IG - Izlet; kolesarstvo. Informacije: www.pdkrim.si/

IG - Mladinski pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdkrim.si/

IVANČNA GORICA - Dolenjski ekstremis; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si/br_podatki.aspx?key=1EIW4iaTp1DL0aVQ

JESENICE - Menina planina (1453 m); planinstvo. Informacije: www.pdjavornikkoroskabela.si/

KAMNIK - Planjava (2392 m); planinstvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KOČEVJE - Slovenska turnokolesarska pot; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-melamin.si

KOČEVJE - Regata Fireball open; jadranje. Informacije: www.jk-kocevje.si

KOČEVJE - Slovenska turnokolesarska pot; kolesarstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

KOČEVJE - Triglav (2846 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

KRANJ - Plešivec (2005 m); planinstvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

KRANJ - Piz Boe (Ita, 3152 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

KRŠKO - Viš (Ita, 2666 m); planinstvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

LAŠKO - 13. vzpon Pivovarne Laško Union na Šmohor; kolesarstvo. Informacije: Luka Picej, 041 704 118, luka.picej@gmail.com; http://kolesarskiklub-lasko.si/dogodki-v-letu-2018/

LAŠKO - Šmohor (784 m); pohodništvo. Informacije: www.recica.si

LAŠKO - Rombon (2208 m); planinstvo. Informacije: www.recica.si

LENDAVA - Pohod s PP Lendava; pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

LITIJA - Dobrač (Avt, 2166 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LJUTOMER - Rombon (2208 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljutomer.si/

MARIBOR - Košutica (1968 m); planinstvo. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MARIBOR - Srbija in BiH; kolesarstvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MARIBOR - Škrlatica (2740 m); planinstvo. Informacije: www.pdtam.org/

MARIBOR - Krofička (2083 m); planinstvo. Informacije: www.jakobaljaz.si/

MARIBOR - Jezersko; pohodništvo. Informacije: www.kozjak.org/

MARIBOR - Lambergova pot; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

METLIKA - Turnir v nožnem tenisu; tenis - nožni.

MEŽICA - Visoka Vrbanova špica (2408 m); planinstvo. Informacije: www.pdmezica.si/

MORAVČE - Špas-n-tek; tek. Informacije: www.spasnavas.si

MORAVSKE TOPLICE - 12. Ivanocyjev pohod; pohodništvo.

MURSKA SOBOTA - Veliki Koritnik (Ita, 2280 m); planinstvo. Informacije: www.pdmaticams-drustvo.si/

NOVA GORICA - Dežela "gorskega zdravnika"; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

NOVO MESTO - Petzeck (Avt, 3283 m); planinstvo. Informacije: www.pd-novomesto.si/

NOVO MESTO - 22. Spominski pohod na Gorjance; pohodništvo. Informacije: www.pd-pohodnik.si/

POLHOV GRADEC - Krn (2244 m); planinstvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PREBOLD - Tek do Šmiglove zidanice in pohod na Mrzlico (1122 m); tek. Informacije: www.tekaskitrener.si

PREBOLD - Tek do Šmiglove zidanice in pohod na Mrzlico (1122 m); pohodništvo. Informacije: www.tekaskitrener.si

PREBOLD - Pohod na Žvajgo; pohodništvo. Informacije: www.pd-prebold.si/

PREVALJE - Viš (Ita, 2666 m); planinstvo. Informacije: www.pdprevalje.si

PTUJ - Špik (2472 m); planinstvo. Informacije: www.pdptuj.si

RADOVLJICA - Mangart (2679 m); planinstvo. Informacije: www.pdradovljica.si

RIBNICA NA POHORJU - Koštrunove špice (2502 m); planinstvo. Informacije: www.pdribnicanapohorju.si/

RUŠE - Trail maraton Pohorje 2018; tek. Informacije: http://maratonpohorje.si

SENOVO - Jalovec (2645 m); planinstvo. Informacije: http://pdbohor.si/

SEVNICA - Slatna, vandrovski program slovenski in italijanski hribi; pohodništvo. Informacije: www.pd-lisca.si

SEVNICA - 4. Sevniški planinski maraton; planinstvo. Informacije: www.pd-lisca.si

SEŽANA - 17. tek na Tabor; tek. Informacije: www.kraskitekaci.si

SLOVENJ GRADEC - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: http://pdsg.si/

SLOVENSKE KONJICE - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - Mangart (2679 m); planinstvo. Informacije: www.pd-sempeter.si/

ŠENTJUR - Po Karavankah; planinstvo. Informacije: www.pdslivnica.com/

ŠMARTNO OB PAKI - Begunjski vrh (2461 m); planinstvo. Informacije: http://pd-smartno.si/

ŠOŠTANJ - Debeli vrh (1962 m); planinstvo. Informacije: www.pd-sostanj.si/

ŠTORE - Kanjavec (2569 m); planinstvo. Informacije: http://drustvopohodnikov.com/

TOLMIN - Veliki Koritnik (2280 m); planinstvo. Informacije: www.pdtolmin.si

VELENJE - 42 maratonov v 42 dneh; tek. Informacije: www.42maratonov.si

VELENJE - Ankogel (Avt, 3252 m); planinstvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

VELIKE LAŠČE - Potep nad Triglavskimi jezeri; planinstvo. Informacije: http://pd.velike-lasce.si/

VRHNIKA - Predšolski in šolski teki 2018; tek. Informacije: www.ntvrhnika.si

VRHNIKA - 6. Nočni tek Vrhnika; tek. Informacije: www.ntvrhnika.si

VRHNIKA - 5. vzpon na Ulovko; kolesarstvo. Informacije: www.ntvrhnika.si

ŽALEC - 16. pohod po hmeljski poti; pohodništvo. Informacije: www.zkst-zalec.si

ŽELEZNIKI - Piz boe (Ita, 3152 m); planinstvo. Informacije: www.pd-zelezniki.com/

ŽIROVNICA - Pot kulturne dediščine Žirovnica; pohodništvo. Informacije: http://visitzirovnica.si/dogodki/

ŽUŽEMBERK - Turnir generacij; nogomet.

ŠENTRUPERT - Hochfeiler (Avt, 3510 m); planinstvo. Informacije: www.pdpolet.com

POLJČANE - Vršaki (2448 m in 2431 m); planinstvo. Informacije: www.pdpoljcane.com

KOBILJE - Športni dan v Kobilju: 32. nočni tek po ulicah Kobilja (Pomurski pokal 2018); tek. Informacije: http://nkkobilje.weebly.com

KUNGOTA - Nočni pohod v spomin na Jasmin Petan Malahovsky; pohodništvo - nordijska hoja. Informacije: www.potka.si/nw_vinotour/

VIDEM PRI PTUJU - Dolomiti (Ita); pohodništvo. Informacije: www.pd-naveza.si/

SVETA TROJICA - Športni vikend; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-hakl.si/

NEDELJA, 26. avgusta

LJUBLJANA - 4. Triatlon Ljubljana; triatlon. Informacije: Matjaž Zupan, 041 505 003, mitja.mori@triatlonklub-lj.si; Mitja Mori, 041 505 003, mitja.mori@triatlonklub-lj.si; www.triatlonklub-lj.si/index.php/telemachov-tri-dan-ljubljana

LJUBLJANA - Vrtaško Sleme (2077 m); planinstvo. Informacije: http://pdrtv.si/

LJUBLJANA - Montaž (Ita, 2753 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Bolnica Franja; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Jerebica (2126 m); planinstvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

LJUBLJANA - Špik hude police (Ita, 2420 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Vogel (1923 m); planinstvo.

AJDOVŠČINA - 7. gorski tek na Angelsko goro; tek. Informacije: www.sktd-sinjivrh.si

CELJE - Zajavor v grebenu Muzcev (1815 m); planinstvo. Informacije: www.pd-zzv-celje.si

CERKLJE NA GORENJSKEM - 13. vzpon na Krvavec; kolesarstvo. Informacije: www.bambi-sport.si

DOBREPOLJE - Pozdrav jeseni: kolesarjenje po Šentviški planoti; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.sentviskaplanota.si

DOBROVO - Prisojnik (2547 m); planinstvo. Informacije: www.pdbrda.si

DRAVOGRAD - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.pddravograd.com

HRASTNIK - Kumska nedelja; pohodništvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

JESENICE - Srečanje jeseniških planincev pri Koči na Golici (1582 m); planinstvo. Informacije: www.pdjesenice-drustvo.si/

JESENICE - Golica (1836 m); planinstvo. Informacije: www.pdjesenice-drustvo.si

KANAL - Monte Pasubio (Ita, 2235 m); planinstvo. Informacije: http://pd-kanal.nvoplanota.si/

KOPER - Dovški križ (2542 m); planinstvo. Informacije: http://opd.si/

LENDAVA - 2. Vinarium tek; tek. Informacije: www.vinarium-tek.si/slo

LENDAVA - 42 maratonov v 42 dneh; tek. Informacije: www.42maratonov.si

MARIBOR - Smrekovec (1577 m); planinstvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MARIBOR - Češka koča (1542 m); planinstvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MUTA - Rote Wand (Avt, 1505 m); planinstvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

NOVA GORICA - Ojstrica (2350 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

ORMOŽ - Lunin pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

PREBOLD - Olševa (1929 m); planinstvo. Informacije: www.pd-prebold.si/

PRESERJE - Cmir (2393 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

RUŠE - Šumik (950 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ruse.si

RUŠE - Bike maraton Pohorje 2018; gorsko kolesarstvo. Informacije: http://maratonpohorje.si

SEVNICA - 27. skok na Lisco; kolesarstvo. Informacije: http://kdsevnica.com

SLOVENSKA BISTRICA - 13. vzpon na Tri kralje; kolesarstvo. Informacije: www.sd-tinje.com

ŠKOFLJICA - Jezerska Kočna (2540 m); planinstvo. Informacije: http://pdpg.si/

TRBOVLJE - Kumska nedelja; pohodništvo. Informacije: http://pd-kum.si

VIPAVA - Izlet v visokogorje; planinstvo. Informacije: www.pd-podnanos.si/

ŽALEC - Po obronkih KS Ponikva; pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ŽALEC - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ŽELEZNIKI - Zirbitzkogel (Avt, 2394 m); planinstvo. Informacije: www.pd-zelezniki.com/

ŽIRI - Dole; pohodništvo. Informacije: www.šmar.si

LJUBELJ - 2. tek na stari Ljubelj; tek. Informacije: www.adolimpik.com

ŠENTRUPERT - Pohod ob polni luni; pohodništvo. Informacije: www.pdpolet.com

PONEDELJEK, 27. avgusta

TRŽIČ - Aktivni teden športa 2018; športna rekreacija (odrasli) - programi in akcije. Informacije: www.sztrzic.si/aktivni-teden-sporta-2/

BLED - Lipanca (1633 m); planinstvo. Informacije: http://pd-bled.si/

IDRIJA - 42 maratonov v 42 dneh; tek. Informacije: www.42maratonov.si

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

