Proti Japonski dva silovita tajfuna

Tokio, 20. avgusta - Japonski vremenoslovci so danes prebivalstvo opozorili, da se državi približujeta dva močna tafuna. To bi lahko bil nov udarec za deželo vzhajajočega sonca, ki so jo že prejšnji mesec ob močnem deževju prizadeli zemeljski plazovi in poplave, ki so terjali več kot 220 žrtev, sledil pa je vročinski val s prek 130 mrtvimi.