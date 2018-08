Ljubljana, 20. avgusta - V torek bo večinoma jasno. Popoldne lahko nastane kakšna nevihta. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.