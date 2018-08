Dnevnik: Zloraba slovenskega porekla: Zakaj država ščiti goljufive preprodajalce sadja in zelenjave? (20. 8.)

Ljubljana, 20. avgusta - Inšpektorji za varno hrano so tudi letos obiskali prodajalce sadja in zelenjave. Že vrsto let je namreč znano, da je zlorab slovenskega "državljanstva" največ pri jagodah, češnjah, breskvah in špargljih, s katerimi goljufi najbolj služijo, zahvaljujoč razliki med nabavno ceno v tujini in prodajno v Sloveniji, v Dnevniku piše Tatjana Pihlar.