Tamara Zidanšek uspešna v drugem krogu kvalifikacij New Havna

New Haven, 20. avgusta - Najboljša slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek uspešno nastopa v kvalifikacijah turnirja WTA v New Havnu z nagradnim skladom 799.000 dolarjev. Zidanškova, sicer 74. igralka z lestvice WTA, je v drugem krogu kvalifikacij po uri in 22 minutah igre s 6:3 in 6:4 premagala 48. igralko sveta, Belgijko Kirsten Flipkens.