Potresi na Lomboku zahtevali nove žrtve

Denpasar, 20. avgusta - Potresni sunki, ki so v nedeljo znova stresli indonezijski otok Lombok, so zahtevali nove smrtne žrtve. Kot so sporočili iz nacionalne agencije za naravne nesreče, sta umrla najmanj dva človeka, medtem ko lokalne oblasti poročajo o najmanj petih smrtnih žrtvah. Znova je nastala velika gmotna škoda.