Bailey podaljšal z Leverkusnom

Leverkusen, 19. avgusta - Jamajški nogometni zvezdnik Leon Bailey je podaljšal pogodbo z nemškim prvoligašem Bayerjem iz Leverkusna do leta 2023. Za 21-letnega levokrilnega igralca so se med drugim zanimali Chelsea, Manchester United, Liverpool in Roma, slednja je zanj ponudila 40 milijonov evrov, a so jo zavrnili.