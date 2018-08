Na Tirolskem tudi uradno odprli forum Alpbach

Alpbach, 19. avgusta - V Alpbachu na avstrijskem Tirolskem so danes uradno odprli tradicionalni Evropski forum Albpach, ki se je sicer s seminarji začel v sredo. Govorniki na slovesnem odprtju so v nasprotju s prejšnjimi leti, ko so bile v ospredju migracije, tokrat izpostavili Evropo med koreninami in enotnostjo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.