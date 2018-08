Slovenci na mivki do obeh naslovov srednjeevropskih prvakov

Portorož, 19. avgusta - Slovenski odbojkarji na mivki Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik ter Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar so se v Portorožu veselili naslovov srednjeevropskih prvakov. Uspeh slovenske vrste sta na srednjeevropskem prvenstvu, kjer je nastopilo po 28 moških in ženskih dvojic iz sedmih držav, z drugim mestom dopolnili še Tajda in Nina Lovšin.