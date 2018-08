Poplave v Indiji zahtevale že več kot 350 smrtnih žrtev

New Delhi, 19. avgusta - Poplave v indijski zvezni državi Kerala so po podatkih tamkajšnjih oblasti zahtevale najmanj 357 življenj in povzročile za več kot tri milijarde dolarjev škode na infrastrukturi. Padavine so se sicer danes umirile, reševalci pa še vedno skušajo dostaviti pomoč več kot 100.000 ljudem, ujetim na poplavljenih območjih.