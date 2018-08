Bravo in Nafta z novima zmagama

Ljubljana, 18. avgusta - Po nepopolnem 3. krogu 2. slovenske nogometne lige sta niz zmag nadaljevala Bravo in Nafta 1903. Ljubljančani so z 2:1 slavili v Brežicah, Lendavčani pa doma s 3:2 proti Brdom. V nedeljo se bosta spopadli še dve ekipi z dvema zmagama iz dveh krogov, Rogaška in Drava Dakinda Ptuj.