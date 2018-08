Vreme: Pretežno jasno, nastale bodo posamezne vročinske nevihte

Ljubljana, 18. avgusta - V nedeljo bo povečini sončno, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 28 do 32, na Primorskem ob šibki burji do 34 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.