Gneča na cestah se povečuje, na mejnih prehodih so čakalne dobe

Ljubljana, 18. avgusta - Promet na slovenskih cestah se na počitniško soboto pričakovano zgoščuje. Na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in razcepom Kozarje proti Kopru je zaradi gostega prometa nastal približno šestkilometrski zastoj. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Obrežje, Starod in Gruškovje.