Na dan žalovanja v Genovi poročila o novih smrtnih žrtvah zrušenja viadukta

Genova, 18. avgusta - V Italiji se je danes, ko poteka dan žalovanja za žrtvami torkovega zrušenja avtocestnega viadukta v Genovi, število žrtev te katastrofe povečalo na 41. Reševalci so namreč odkrili trupla devetletne deklice in njenih staršev, ki so umrli v avtomobilu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.