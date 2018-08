Borze v New Yorku teden končale z rastjo

New York, 18. avgusta - Borze v New Yorku so teden končale z rastjo. Vlagatelji so previdno optimistični glede nadaljnjega razvoja dogodkov v trgovinskem sporu med Kitajsko in ZDA, a ostajajo zaskrbljeni zaradi dogajanja v Turčiji. Tej sta v petek Standard & Poor's in Moody's znižala bonitetno oceno.