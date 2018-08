Maribor, 18. avgusta - Svojci pogrešajo 21-letno Klementino Dorner z območja Šentilja. Nazadnje so jo videli v petek ob 17.45 na avtobusni postaji v naselju Selnica ob Muri, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Pogrešana je vitke postave, visoka je okoli 170 centimetrov, svetle polti, ovalnega obraza, rjavih oči in kratko pristriženih rjavih las s svetlimi prameni.