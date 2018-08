Pogreb Arethe Franklin konec avgusta

Detroit, 18. avgusta - V četrtek umrlo legendo soul glasbe Aretho Franklin bodo pokopali 31. avgusta v domačem Detroitu, so sporočili svojci. Pogreb bo potekal v ožjem krogu, sestavljenem iz družinskih članov, prijateljev in nekaterih povabljenih. Oboževalci se bodo lahko od pevke poslovili 28. in 29. avgusta v muzeju afroameriške zgodovine Charles H. Wright.