Newyorške borze končale v zelenem

New York, 17. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali v zelenih številkah. Že drugi dan zapored so vrednosti indeksov solidno višje. Borzni analitiki ocenjujejo, da med vlagatelji vlada optimistično vzdušje predvsem zaradi upanja na dogovor v trgovinskih pogovorih med ZDA in Kitajsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.