Ibrahim izključen iz vodstva Mednarodne atletske zveze IAAF

Monte Carlo, 17. avgusta - Malezijec Karim Ibrahim je bil izključen iz vodstva, sveta Mednarodne atletske zveze, je sporočila IAAF. Pri tem pa vzroka za to odločitev ni navedla, ker se je Malezijec pritoži na Mednarodno razsodišče za šport (CAS). Pri IAAF so zapisali le to, da Ibrahim ne izpolnjuje pogojev, ki jih določajo statut in drugi akti IAAF.