Evropske borze neenotno; nafta dražja, evro navzgor

London/Frankfurt/Pariz, 17. avgusta - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes gibali neenotno, vlagatelji pa so bili večinoma previdni. Negotovost zaradi dogajanja s turško liro in nadaljnjega razvoja dogodkov v trgovinskem sporu med Kitajsko in ZDA ne omogočata večjega nakupnega optimizma. Nafta se je nekoliko podražila, tečaj evra pa zvišal.