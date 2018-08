ECB bo septembra predstavila nova 100- in 200-evrska bankovca

Frankfurt, 18. avgusta - Evropska centralna banka (ECB) bo 17. septembra predstavila nova 100- in 200-evrska bankovca, s čimer se bo končala prenova vseh bankovcev. Svežo podobo namreč že imajo bankovci za pet, 10 in 20 evrov, medtem ko se bankovca za 500 evrov ne tiska več. Nove 100- in 200-evrske bankovce bodo v obtok dali v prvi polovici prihodnjega leta.