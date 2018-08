Turk: Šarec v govoru ni bil ideološki in ni dvigal pričakovanj

Ljubljana, 17. avgusta - Danes izvoljeni predsednik vlade Marjan Šarec v svojem predstavitvenem nagovoru pred poslanci DZ ni bil ideološki, ni dvigal pričakovanj, uporabljal je jezik in stil, ki ga slovenski človek razume. "Če to nakazuje, da bo v ospredju reševanje problemov, ne pa doktrinarni spori, je to spodbuden začetek," ocenjuje Žiga Turk.