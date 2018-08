Izola v znamenju ribiškega praznika

Izola, 17. avgusta - Izola bo danes in v soboto v znamenju ribiškega praznika, ki bo tudi letos potekal v duhu tradicionalne povezanosti z morjem, predvsem s kulinariko, ribištvom, ladjedelništvom in glasbo. Poleg morskih jedi in istrske tržnice bo obiskovalce "te največje fešte" poletja na Lonki in Velikem trgu spremljala glasba Lee Sirk, Žige Rustje in drugih.