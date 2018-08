Uprava v nadzoru prodaje sadja in zelenjave odvzela stojnico in blago

Ljubljana, 18. avgusta - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je tudi letos, tretje leto zapored, izvedla poseben nadzor nad zavezanci, ki so prodajali sveže sadje in zelenjavo, predvsem jagode, šparglje, češnje in marelice. Pod lupo so vzeli 195 zavezancev, pri enem so se odločili odvzeti stojnico, tehtnico in blago.