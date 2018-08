Marjanu Šarcu mandat za sestavo nove vlade

Ljubljana, 17. avgusta - Marjan Šarec je že zaprisegel kot predsednik vlade, po tistem, ko je njegovo kandidaturo na tajnem glasovanju v DZ podprlo 55 poslancev. Šarec se je ob zaprisegi zahvalil za podporo in dejal, da bo namenil vse moči za to, da bo bolje vsem. Dodal je, da to še ni zadnji, ampak prvi korak pri oblikovanju 13. slovenske vlade.