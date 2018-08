Nuhanović okrepil celjski košarkarski klub

Celje, 17. avgusta - Iz košarkarskega kluba Celje so sporočili, da je nov igralec modro-rumenih postal Salih Nuhanović, ki je nazadnje igral za Inter Bratislavo. V klubu menijo, da so s 35-letnim in 210 cm visokim Celjanom, ki igra na položaju centra, dobili veliko okrepitev, ki bo izjemno pomembna v sezoni 2018/19.