Režiser Roman Polanski dopolnil 85 let

Pariz, 18. avgusta - Igralec, scenarist, režiser in producent Roman Polanski, eden najvidnejših filmarjev 20. stoletja, danes praznuje 85 let. Med njegove najbolj poznane filme med drugim sodijo Pianist, za katerega je leta 2003 dobil oskarja, Chinatown, Rosmaryjin otrok, Besnilo in Duh. Njegovo zasebnost sta zelo zaznamovala umor žene Sharon Tate in spolni škandali.