Cerar: Šarca čakajo naporno usklajevanje interesov in prizadevanja za dobro ljudi

pogovarjala se je Sonja Poznič Cvetko

Ljubljana, 17. avgusta - Mira Cerarja, ki je danes z Marjanom Šarcem dobil naslednika na premierskem položaju, veseli, da je minuli štiriletni mandat minil brez večjih afer in da jim je uspelo vsaj malo dvigniti politično kulturo. Uspeli so znižati revščino, kar mora nova vlada intenzivno nadaljevati, je dejal za STA in dodal, da Šarca čaka naporno usklajevanje interesov.