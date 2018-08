Nekdanji direktorji varnostnih služb podprli Brennana v besedni vojni s Trumpom

Washington, 17. avgusta - 12 nekdanjih direktorjev ameriške obveščevalne agencije Cia in narodne obveščevalne službe je v četrtek podprlo kolega Johna Brennana, ki mu je ameriški predsednik Donald Trump v sredo odvzel varnostna potrdila za dostop do zaupnih podatkov. V skupni izjavi so potezo Trumpa označili za "poskus omejitve svobode govora".