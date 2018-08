Najboljši evropski orientacijski tekači letos v Cerknem

Cerkno, 17. avgusta - Cerkno bo konec meseca, od 22. do 26. avgusta, gostilo 8. prvenstvo jugovzhodne Evrope v orientacijskem teku. Organizatorji iz Orientacijskega kluba Azimut pričakujejo več kot 800 tekmovalcev iz več kot 30 držav, med drugim tudi iz Nove Zelandije, Kanade in Hong Konga, so sporočili organizatorji.