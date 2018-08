Obiranje hmelja se je začelo, likof v jeseni

Žalec/Radlje ob Dravi, 19. avgusta - Nekoliko bolj zgodaj kot ponavadi so zadnji teden dni v Savinjski dolini začeli z obiranjem hmelja. Prva je na vrsti sorta savinjski golding, najpozneje pa dozori sorta celeia, ki jo bodo obrali v septembru. Ob zaključku obiranja hmeljarji in turistični delavci ponavadi pripravijo hmeljarska likofa v Žalcu in Radljah ob Dravi.