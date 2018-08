Septembra nov poskus prodaje premoženja Športnega centra Pohorje

Maribor, 18. avgusta - Stečajni upravitelj Športnega centra Pohorje Drago Dubrovski bo 19. septembra na javnih dražbah skušal prodati premoženje na Areškem in Mariborskem Pohorju, ki mu ga še ni uspelo. Ključni del so žičniške naprave, zemljišča in pripadajoči objekti na Arehu, ki bodo na dražbi šestič - izklicna cena je postavljena pri 3,499 milijona evrov.