V Peruju odkrili 3800 let stare ostanke zidu

Lima, 18. avgusta - Na arheološkem najdišču Vichama, ki se nahaja 110 kilometrov severno od perujske prestolnice Lime, so odkrili 2,8 metra dolg in meter visok ostanek 3800 let starega zidu. Na zidu so vidne štiri človeške podobe z zaprtimi očmi, med katerimi lezeta kači, ki stikata glavi nad, po videzu sodeč, antropomorfnim semenom.