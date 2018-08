V Škofji Loki policisti zoper begunca uvedli prekrškovni postopek

Škofja Loka, 17. avgusta - V minulih dneh se je na socialnih omrežjih pojavil videoposnetek dogajanja na prireditvi na Škofjeloškem gradu konec junija, v katerega so bili vpleteni begunci. Kot pojasnjujejo na policiji, so evidentirali pretep, moškega, ki ima status begunca, pa so zaradi prekrškov zoper javni red in mir pridržali in zoper njega uvedli prekrškovni postopek.