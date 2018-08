Na zahodu Srbije odkrili tabor za vojaško urjenje otrok

Čačak, 17. avgusta - Na zahodu Srbije na planini Zlatibor je bil razkrit tabor za vojaško urjenje otrok. V taboru so našli 34 dečkov in 10 deklic iz Srbije, srbske entitete BiH Republike srbske in Črne gore, starih od 12 do 23 let. Odkritje je povzročilo precejšnje razburjenje v javnosti, tabor pa so medtem že zaprli.