Z akcijo Šola za vse! do šolskih potrebščin za socialno ogrožene otroke

Ljubljana, 17. avgusta - Gibanje za dostojno delo in socialno družbo te dni izvaja akcijo zbiranja šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Vsakoletno nakupovanje šolskih potrebščin je namreč za marsikaterega starša velik finančni zalogaj, ugotavljajo. Akcija z naslovom Šola za vse! bo potekala do konca meseca, so sporočili.