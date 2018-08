Vandali poškodovali parkirne avtomate v Portorožu in Luciji

Portorož/Lucija, 17. avgusta - Ponoči so nepridipravi s težkim orodjem poškodovali šest parkirnih avtomatov na območju od Hostla Soline v Luciji do odbojkarskega igrišča v Portorožu. Nastala škoda po prvih ocenah znaša med 6000 in 7000 evri za posamezen parkomat oziroma skupno okoli 40.000 evrov.