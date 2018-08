Šarec: Imam pogum in vztrajnost, ne bojim se prevzeti odgovornosti

Ljubljana, 17. avgusta - Kandidat za predsednika vlade Marjan Šarec je v nagovoru v DZ poudaril, da ima pogum, vztrajnost in se ne boji prevzeti odgovornosti za ustvarjanje boljših razmer v državi. "Dela bo veliko na vseh področjih. Štela bodo dejanja, ne besede," je dejal in med drugim izpostavil tudi zavzemanje za višjo stopnjo politične kulture in ravni komuniciranja.