Šarčevi kandidaturi poleg njegove stranke zagotovljena podpora SD, SMC, DeSUS, SAB in Levice

Ljubljana, 17. avgusta - Predstavitev stališč poslanskih skupin na današnji izredni seji DZ je potrdila podporo strank bodoče koalicije SD, SMC, DeSUS in SAB imenovanju predsednika LMŠ Marjana Šarca za predsednika vlade. Stranke so opozorile na zahtevnost dela v manjšinski vladi, ki terja veliko politične potrpežljivosti in kompromisov. Šarca je podprla tudi Levica.