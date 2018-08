V Kranju bodo asfaltirali še zadnji odsek ceste iz granitnih kock

Kranj, 17. avgusta - Granitne kocke, ki so v preteklosti zaznamovale glavno cesto skozi središče Kranja, bo zamenjal asfalt. Poteka namreč prenova še zadnjega dela Koroške ceste od krožišča do črpalke, pri čemer bo tudi tu vozišče odslej pokrito z asfaltom, kar bo zmanjšalo hrup in povečalo varnost udeležencev v prometu. Znamenite kocke pa bodo dobile novo vlogo.